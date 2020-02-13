США і "Талібан" домовилися про скорочення насильства

США і радикальний рух "Талібан" домовилися про семиденне скорочення насильства в Афганістані. Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер повідомляє Reuters.

Очікується, що істотне скорочення насильства в регіоні дасть можливість укласти мирну угоду між США і "Талібаном" і дозволить вивести американські війська з Афганістану.

"Сполучені Штати і таліби домовилися про пропозицію семиденного скорочення насильства. Я тут (в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі - ред.) сьогодні консультуюся з союзниками з приводу цієї пропозиції, і у нас була серія продуктивних двосторонніх і колективних зустрічей про майбутнє", - повідомив Еспер.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в разі скорочення насильства з боку талібів може бути укладено мирна угода до кінця лютого. Про прогрес у переговорах раніше повідомили представники "Телибана".

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтвердив бажання вивести американські війська з Афганістану. За його словами, Вашингтон працює над тим, щоб покласти край самої тривалої війні Америки.