США и Украина должны вернуться за стол переговоров вместе с европейцами, - Науседа

Перед саммитом в Лондоне Науседа встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями еще двух балтийских государств - Эстонии и Латвии. Итогами встречи президент Литвы поделился в соцсети.

"Мы должны прилагать все усилия для сохранения прочной трансатлантической связи. США и Украина должны вернуться за стол переговоров вместе с европейцами", - отметил Науседа.

Также президент Литвы поддержал слова премьер-министра Польши Дональда Туска относительно приоритетности восточного фланга НАТО.

"Безопасность восточного фланга НАТО - в приоритете. Обеспечение мира в Европе - возможный элемент гарантий безопасности для Украины", - подытожил Науседа.

Напомним, на брифинге перед вылетом в Лондон Туск указал на необходимость усиления восточного фланга Североатлантического альянса. Он отметил, что на саммите будет призывать, чтобы европейских войск в Финляндии, балтийских странах и Польше стало больше.

"Вдумайтесь, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 130 млн россиян", - заявил Туск.