США и Украина готовят ответ России за удар по киевской больнице "Охматдет"

Ракетный удар по больнице "Охматдет" в Киеве

В понедельник, 8 июля, российские военные нанесли масштабный удар ракетами различного типа по Украине.

В Киеве несколько ракет полностью разрушила корпус токсикологии детской больницы "Охматдет" и повредила еще 4 корпуса заведения. Есть погибшие и раненные среди докторов и пациентов.

Более подробно о последствиях обстрела 8 июля - читайте в материале РБК-Украина.

Вашингтонский саммит НАТО

С 9 по 11 июля в Вашинтоне проходит саммит Североатлантического альянса (НАТО).

В рамках встречи США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли ПВО Patriot и боеприпасы.

Накануне стало известно, что кроме Patriot и SAMP-T партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны.

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