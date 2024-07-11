США и Украина готовят ответ России за удар по киевской больнице "Охматдет"

Соединенные Штаты работают с Украиной над ответом на удар российских военных по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию саммита НАТО.
По его словам, во время нападения на больницу, США увидели ужасную реальность российской жестокости.
"Мы работаем с украинцами, чтобы справиться с этим нападением и ответить с силой и решимостью", - сказал Салливан.
В понедельник, 8 июля, российские военные нанесли масштабный удар ракетами различного типа по Украине.
В Киеве несколько ракет полностью разрушила корпус токсикологии детской больницы "Охматдет" и повредила еще 4 корпуса заведения. Есть погибшие и раненные среди докторов и пациентов.
Более подробно о последствиях обстрела 8 июля - читайте в материале РБК-Украина.
С 9 по 11 июля в Вашинтоне проходит саммит Североатлантического альянса (НАТО).
В рамках встречи США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли ПВО Patriot и боеприпасы.
Накануне стало известно, что кроме Patriot и SAMP-T партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.