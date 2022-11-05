В Иране сообщают об успешном испытании ракеты-носителя: что известно
Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили сегодня об осуществлении суборбитального запуска собственного носителя спутников Qaem-100.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim News Agency.
В сообщении говорится о первом трехступенчатом носителе спутников на твердом топливе, разработанном аэрокосмическими силами КСИР. Он может выводить на космическую орбиту на расстоянии 500 км над Землей спутники весом 80 кг. Иранцы планируют уже в ближайшее время использовать эти ракеты-носители для запуска Nahid - спутника, изготовленного Министерством информации и коммуникационных технологий Ирана.
КСИР сообщают, что во время субботних испытаний твердотопливный двигатель, который использовался для первой ступени запуска под названием Rafe, работал успешно.
Недавно сообщалось, что Иран применяет западные технологии в своих беспилотниках, хотя Тегеран уверял, что БПЛА использует местные изобретения. Однако СМИ удалось идентифицировать целый ряд западных компонентов, несмотря на санкционную политику в отношении Ирана.
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