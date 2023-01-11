США и союзники готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ, - WSJ

США и их союзники готовят следующий пакет санкций против российской нефтяной промышленности в целях ограничения продажных цен на российский экспорт нефтепродуктов. Некоторые наблюдатели за рынком утверждают, что это может привести к сокращению мировых поставок.

Издание отмечает, что на встречах по всей Европе на этой неделе представители министерства финансов обсуждают детали будущих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступят в силу 5 февраля. Санкции установят два предела цен на российские нефтепродукты: по словам людей, знакомых с планами, экспортирует стоимость таких товаров, как дизельное топливо, а другой - товары с низкой стоимостью, такие как мазут.

Санкции на продукты нефтепереработки могут иметь более серьезные экономические последствия, тем более что они вступят в силу в тот же день, когда ЕС запретит импорт российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Наблюдатели за рынком и некоторые западные официальные лица ожидают, что России будет труднее переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может оказать давление на мировые цены.

"Ограничение цен на нефть: это было неприятным упражнением, но не столь уж сложным. Но для нефтепродуктов это гораздо большая проблема", - сказала научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

Как и в случае ограничения цен на российскую нефть, новые санкции в отношении нефтепродуктов будут применяться к западным компаниям, финансирующим, страхующим или перевозящим морские грузы российской продукции. Предприятия, базирующиеся в G7 и Австралии, будут оштрафованы за торговлю нефтепродуктов РФ по ценам, которые будут выше установленного предела.