США и Россия договариваются о возобновлении работы "Северных потоков", - Reuters

Как удалось узнать журналистам, к переговорам привлечены высокопоставленные представители России и США, в том числе Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер.

Инсайдеры утверждают, что именно зять Трампа считает ведение бизнеса с Москвой важной частью восстановления мира.

Более того, в Белом доме рассчитывают, что такое соглашение позволит американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после завершения войны.

"Любые соглашения должны быть согласованы Россией с DFC (Корпорацией финансирования международного развития США) и Министерством финансов и должны приносить пользу американским налогоплательщикам и компаниям", - рассказал один из анонимных источников.

Также сообщается, что в сентябре спецпосланник Путина провел встречу с представителями Министерства энергетики и Министерства финансов США. В центре внимания находились потенциальные энергетические инициативы России и США.

"Остается непонятным, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Германию, крупнейшего потребителя энергии в Европе", - подчеркивают журналисты.

Один из американских чиновников озвучил прогноз, что в настоящее время подписание такого соглашения маловероятно из-за большого количества препятствий.

С заявлением по этому поводу выступила представитель Министерства экономики и энергетики Германии. Она напомнила СМИ, что "Северный поток" и российский газ находятся под санкциями в Европе, а Германия нашла альтернативы.

Инсайдеры рассказали, что команды Трампа и Путина также обсуждали продажу активов российской энергетической компании "ЛУКОЙЛ". Американские власти рассчитывают получить значительную прибыль в случае успешной реализации этого замысла.