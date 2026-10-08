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США и Россия договариваются о возобновлении работы "Северных потоков", - Reuters

10:03 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Стив Виткофф и Джаред Кушнер (РБК-Украина)

Команды президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина активно обсуждают привлечение американского инвестора к финансированию газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как удалось узнать журналистам, к переговорам привлечены высокопоставленные представители России и США, в том числе Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер.

Инсайдеры утверждают, что именно зять Трампа считает ведение бизнеса с Москвой важной частью восстановления мира.

Более того, в Белом доме рассчитывают, что такое соглашение позволит американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после завершения войны.

"Любые соглашения должны быть согласованы Россией с DFC (Корпорацией финансирования международного развития США) и Министерством финансов и должны приносить пользу американским налогоплательщикам и компаниям", - рассказал один из анонимных источников.

Также сообщается, что в сентябре спецпосланник Путина провел встречу с представителями Министерства энергетики и Министерства финансов США. В центре внимания находились потенциальные энергетические инициативы России и США.

"Остается непонятным, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Германию, крупнейшего потребителя энергии в Европе", - подчеркивают журналисты.

Один из американских чиновников озвучил прогноз, что в настоящее время подписание такого соглашения маловероятно из-за большого количества препятствий.

С заявлением по этому поводу выступила представитель Министерства экономики и энергетики Германии. Она напомнила СМИ, что "Северный поток" и российский газ находятся под санкциями в Европе, а Германия нашла альтернативы.

Инсайдеры рассказали, что команды Трампа и Путина также обсуждали продажу активов российской энергетической компании "ЛУКОЙЛ". Американские власти рассчитывают получить значительную прибыль в случае успешной реализации этого замысла.

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