Япония и Франция помогут Украине справиться с последствиями вторжения РФ, - Макрон

Япония и Франция будут работать вместе, чтобы как можно быстрее помочь Украине справиться с последствиями российского полномасштабного вторжения.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьером Японии Фумио Кишидой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Премьер-министр Японии Фумио Кишида начал недельную поездку по Европе и Северной Америке в Париже, проведя переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Франции поблагодарил правительство Японии за экономическую и гуманитарную поддержку Украины и сказал, что обе страны будут работать вместе, чтобы помочь Украине и всему миру справиться с последствиями российского вторжения, особенно с проблемами энергетической и продовольственной безопасности.

Политики также в ходе встречи обсудили попыткм КНДР создания новых ракет средней и большой дальности.

"Япония может рассчитывать на нашу неизменную поддержку, чтобы противостоять вопиющим нарушениям международного права со стороны Пхеньяна", - добавил президент Франции.