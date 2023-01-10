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Япония и Франция помогут Украине справиться с последствиями вторжения РФ, - Макрон

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Вторник 10 января 2023 06:05
Япония и Франция помогут Украине справиться с последствиями вторжения РФ, - Макрон Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония и Франция будут работать вместе, чтобы как можно быстрее помочь Украине справиться с последствиями российского полномасштабного вторжения.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьером Японии Фумио Кишидой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида начал недельную поездку по Европе и Северной Америке в Париже, проведя переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Франции поблагодарил правительство Японии за экономическую и гуманитарную поддержку Украины и сказал, что обе страны будут работать вместе, чтобы помочь Украине и всему миру справиться с последствиями российского вторжения, особенно с проблемами энергетической и продовольственной безопасности.

Политики также в ходе встречи обсудили попыткм КНДР создания новых ракет средней и большой дальности.

"Япония может рассчитывать на нашу неизменную поддержку, чтобы противостоять вопиющим нарушениям международного права со стороны Пхеньяна", - добавил президент Франции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида провели телефонный разговор. В ходе которого, в частности, украинский лидер призвал главу японского правительства принять участие в реализации "формулы мира".

Также ранее стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак также пригласил премьера Японии в Украину.

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Эммануэль Макрон Вторжение России в Украину Япония Франция
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