США и Южная Корея завершили масштабные летние военные учения

Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в маневрах, начавшихся 19 августа, было привлечено около 19 000 южнокорейских военнослужащих.

Также было проведено 48 одновременных полевых тренировок, таких как высадка морского десанта и этап учений с боевой стрельбой по сравнению с 38 полевыми мероприятиями, проведенными в прошлом году.

В этом году в ходе тренировок сил гражданской обороны, проходивших в рамках учений, впервые отрабатывался сценарий с ядерным ударом КНДР. В то же время военные учения не предполагали такого сценария.

Кроме того, на протяжении учений Минобороны Южной Кореи впервые провело свое отдельное совещание с соответствующими правительственными ведомствами по вопросам реагирования на дезинформацию на фоне растущего беспокойства по поводу угроз гибридной войны.

Северная Корея, которая использовала совместные учения союзников как повод для провокаций, осудила учения, назвав их "самыми оскорбительными и провокационными военными учениями для агрессии". Однако во время учений этого года, она не проводила крупных провокаций, таких как запуски баллистических ракет.