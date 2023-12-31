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В КНДР заявили, что намерены запустить три новые ракеты со спутниками-шпионами

Воскресенье 31 декабря 2023 07:25
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В КНДР заявили, что намерены запустить три новые ракеты со спутниками-шпионами Фото: КНДР намерена запустить три новые ракеты со спутниками-шпионами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

КНДР намерена в следующем году запустить три ракеты и вывести на орбиту новые спутники-шпионы, а также создать новое поколение беспилотников.

Об этом заявил северокорейский диктатор Ким Чен Ын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Основываясь на опыте успешного запуска и эксплуатации первого спутника в 2023 году, была заявлена ​​задача запуска трех дополнительных спутников в 2024 году для энергичного содействия развитию космической науки и технологий", - говорится в докладе Ким Чен Ына.

Он также заявил, что Пхеньян теперь исключает возможность объединения с Южной Кореей, добавив, что КНДР должна фундаментально изменить свои принципы и направление в отношении Южной Кореи.

Ракетные испытания КНДР

Накануне стало известно, что КНДР якобы произвела запуск баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Однако спустя несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания. Поэтому премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности.

На фоне серии ракетных испытаний Соединенные Штаты и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи. В частности, они хотят до 2024 года завершить разработку всеобъемлющей инструкции о том, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

Вскоре Украина также осудила ракетные испытания КНДР и призвала усилить давление на Пхеньян.

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