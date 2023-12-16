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США и Южная Корея создают совместное руководство по ядерной обороне против КНДР, - СМИ

Фото: США и Южная Корея создают руководство по ядерной обороне против КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Южная Корея работают над совместной стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Вашингтон и Сеул решили к следующему году завершить всеобъемлющее руководство о том, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу со стороны КНДР.

Ожидается, что руководство будет включать методы обмена конфиденциальной информацией, касающейся ядерного оружия Северной Кореи, процесс консультаций в случае ядерного кризиса и каналы связи в реальном времени между двумя странами. В новой концепции также будут учтены программы совместных учений.

Стоит отметить, что в декабря КНДР намерена провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая, по мнению аналитиков Пентагона, представляет собой ядерную угрозу независимо от ее дальности, поскольку она может нести ядерную боеголовку.

КНДР запустила межконтинентальную ракету со спутником

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель упала в Желтое море.

Позже 16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что спутник вообще не имел пользы как разведывательный.

А уже 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.

Впоследствии Пхеньян заявил, что вмешательство в работу его спутников будет означать провозглашение войны.

 

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Соединенные Штаты АмерикиЮжная КореяКНДР