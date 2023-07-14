Страны G7 и Евросоюз осудили запуск баллистических ракет Северной Кореей

Министры иностранных дел стран G7 и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель осудили действия КНДР, которая на днях запустила две баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление , опубликованное на сайте Европейской службы внешних действий.

В заявлении также отмечается, что Северная Корея продолжает незаконно развивать ракетную и ядерную сферы и прибегает к дальнейшей эскалации своих дестабилизирующих действий.

"Эти пуски представляют серьезную угрозу региональному и международному миру и стабильности и подрывают глобальный режим нераспространения. Они также являются вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН)", - говорится в заявлении.

Участники документа призвали КНДР прекратить свои разработки, а также обратились в СБ ООН с призывом к скорейшему и решительному ответу на такие действия.

"Частота неоднократных вопиющих нарушений Северной Кореей резолюций СБ ООН в сочетании с бездействием СБ ООН из-за препятствий со стороны некоторых членов вызывает серьезную тревогу", - подчеркивается в документе.

Разработки КНДР

КНДР продолжает свои разработки в ядерной и космической сферах. К примеру, они регулярно проводят пуски экспериментальных баллистических ракет. Так, в заявлении говорится о пуске 12 июля, еще один произошел на следующий день.

Кроме этого, в Северной Корее пытались запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", однако страна потерпела неудачу.

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