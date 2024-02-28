США и Южная Корея договорились строго бороться с передачей оружия между КНДР и Россией

США и Южная Корея обсудили военное сотрудничество между КНДР и Россией. Страны договорились строго бороться с передачей северокорейского оружия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Глава министерства обороны Южной Кореи Шин Вон Сок провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили поставки северокорейских боеприпасов и ракет в Россию для пополнения ее запасов оружия для использования в Украине.

"Они разделяли обеспокоенность тем, что незаконные поставки оружия между Россией и Северной Кореей представляют серьезную угрозу не только Корейскому полуострову, но и глобальному миру и стабильности, и пообещали решительно ответить в координации с международным сообществом", - говорится в заявлении министерстве обороны Южной Кореи.

Министры обороны также осудили недавнюю серию ракетных испытаний Северной Кореи и пообещали поддерживать объединенную оборону, чтобы сдерживать провокации Пхеньяна.

Напомним, ранее министр обороны Южной Кореи заявил, что КНДР отправила в Россию 6 700 контейнеров, там может быть более 3 млн 152-миллиметровых снарядов и 500 тысяч 122-миллиметровых снарядов.

КНДР передала РФ оружие

Напомним, в декабре 2023 года в Белом доме заявили, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства для обстрелов Украины.