США и страны G7 объяснили РФ безответственность ядерных угроз, - Нуланд

"Вы видели, что Соединенные Штаты, а также союзники и, в частности, партнеры по "Большой семерке", очень жестко обрушились на Кремль, объясняли, насколько неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (угрозами ядерным оружием, - ред.). И мы также дали понять, что Россия уже превратила себя в государство-изгоя. Но это вывело бы реакцию и последствия на совершенно другой уровень по очевидным причинам", – сказала Нуланд.

По ее словам, после этого Путин начал применять совсем другое оружие, а именно атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Перенос этой войны с поля боя в дома гражданских лиц сам по себе является совершенно неприемлемой эскалацией", – добавила она.

Также Нуланд отметила, что США поддерживают усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.