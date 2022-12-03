США и страны G7 объяснили РФ безответственность ядерных угроз, - Нуланд

США и другие страны-члены G7 смогли донести до Москвы месседж об абсолютной недопустимости применения ядерного оружия, после чего Россия начала масштабные атаки по украинской энергетической инфраструктуре.
Об этом рассказала журналистам заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина.
"Вы видели, что Соединенные Штаты, а также союзники и, в частности, партнеры по "Большой семерке", очень жестко обрушились на Кремль, объясняли, насколько неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (угрозами ядерным оружием, - ред.). И мы также дали понять, что Россия уже превратила себя в государство-изгоя. Но это вывело бы реакцию и последствия на совершенно другой уровень по очевидным причинам", – сказала Нуланд.
По ее словам, после этого Путин начал применять совсем другое оружие, а именно атаки на энергетическую инфраструктуру.
"Перенос этой войны с поля боя в дома гражданских лиц сам по себе является совершенно неприемлемой эскалацией", – добавила она.
Также Нуланд отметила, что США поддерживают усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.
Напомним, что российские официальные лица еще весной обсуждали потенциальное использование ядерного оружия президентом Владимиром Путиным в войне против Украины.
Добавим, что страны Запада заявляют, что используют все средства, в частности дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.
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