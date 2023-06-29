США и Китай договорились существенно увеличить количество авиарейсов

"Партнеры договорились подумать о поэтапном увеличении количества коммерческих авиарейсов между Соединенными Штатами и Китаем", - отметил Критенбринк.

По его словам, до вспышки пандемии коронавируса между США и Китаем было около 350 авиарейсов еженедельно, тогда как сейчас выполняется всего 24 в неделю.

"Думаю, мы можем улучшить", - отметил он.

Он также заявил, что стороны достигли согласия об увеличении количества авиаперелетов во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в этом месяце в рамках более широкой договоренности стабилизировать американо-китайские отношения.

Также Критенбринк привлек внимание к значительному дисбалансу в количестве китайских студентов в США и американских студентов в Китае. По его словам, в настоящее время в США учится около 300 тысяч китайских студентов, тогда как в университетах Китая получают образование только 350 американских студентов.

Отношения США и Китая

Соединенные Штаты и Китай договорились стабилизировать свое "соперничество", чтобы оно не переросло в конфликт. При этом, как отмечают аналитики и политические обозреватели, страны не смогли добиться какого-либо серьезного прорыва.

Накануне глава госдепа США Энтони Блинкена после своих переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что стабилизация американо-китайских отношений не является результатом одного визита, но это "хорошее и важное начало".

Также Блинкен заявил о том, что Китай заверил, что не будет передавать оружие РФ для использования в войне против Украины.