США и Израиль будут разрабатывать лазерное противоракетное оружие

Американская компания - производитель оружия Lockheed Martin и израильская государственная оборонная компания Rafael будут совместно разрабатывать системы высокоэнергетического лазерного оружия. Между предприятиями был подписан соответствующий договор.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

В совместном заявлении компаний отмечается, что соглашение включает разработку, тестирование и производство системы в США и Израиле.

Основана будущая разработка будет на системе лазерной защиты Iron Beam, которая уже была разработана Rafael и Минобороны Израиля.

Iron Beam, обладая высокой мощностью 100 кВт, призван стать оперативной наземной системой противовоздушной обороны от ракет, минометов, беспилотников и других угроз, непосредственно поражая цели высокоэнергетическими лазерами.