США и Израиль разработают схему доставки гуманитарной помощи в Сектор Газа, - Блинкен

По его словам, такого решения удалось достичь после 9-часовых переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Но Израиль опасается, что эту помощь может присваивать или уничтожать ХАМАС, и США разделяют эти опасения.

"Если ХАМАС каким-либо образом будет блокировать гуманитарную помощь мирному населению, в том числе захватывая эту помощь, мы первыми их осудим, и мы будем работать над тем, чтобы такое не повторялось", - заявил Блинкен.

Помимо доставки гумпомощи, он обсудил с израильтянами возможность создания зон безопасности для гражданского населения Газы.

Эти вопросы также будут обсуждаться на встрече Нетаньяху и президента США Джо Байдена во время визита в Израиль.

Визит Байдена в Израиль

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, посетит Израиль. Своим визитом он намерен продемонстрировать поддержку одному из ключевых союзников в регионе.

В преддверии поездки американский президент заявил, что США – самая могущественная нация в истории мира и у нее есть возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Ранее Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.