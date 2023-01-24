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США и Израиль начали самые масштабные в истории совместные военные учения, - СМИ

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Израиль, Вторник 24 января 2023 01:55
США и Израиль начали самые масштабные в истории совместные военные учения, - СМИ Фото: США и Израиль проводят совместные военные учения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США и Израиль начали самые масштабные в истории совместные учения, которые, вероятно, направлены на противостояние Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, в учениях с боевыми стрельбами примут участие 6500 американских военнослужащих и более 1100 израильских. Кроме этого, США привлечет 100 самолетов, включая истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики, а Израиль - 42 самолета. Участие в учениях примет и авианосец George Bush.

"Учения проходят на фоне высокой напряженности в отношениях между США и Ираном. Администрация Байдена ввела санкции против Тегерана после жестокого подавления протестов в стране, в результате которых протестующие были казнены. Переговоры о новом ядерном соглашении также зашли в тупик", - отмечает издание.

Напомним, что Израиль обвиняет Иран в атаке танкера в Персидском заливе дроном Shahed 136.

США могут ввести новые санкции против Ирана из-за передачи РФ дронов.

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