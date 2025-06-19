США и Иран провели прямые переговоры на фоне эскалации с Израилем, - Reuters

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько звонков. Они обсуждали дипломатическое решение конфликта между Ираном и Израилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Неназванные дипломаты рассказали изданию, что Аракчи в ходе переговоров предупредил Уиткоффа, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня.
Также, по словам источников Reuters, в ходе переговоров было кратко обсуждено предложение США о создании регионального консорциума, который будет обогащать уран за пределами Ирана, но Тегеран пока отклонил это предложение.
Неназванный региональный дипломат, близкий к Тегерану, сказал, что Аракчи передал Уиткоффу, что Тегеран "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если Вашингтон окажет давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну.
"Аракчи сообщил Виткоффу, что Иран готов вернуться к переговорам по ядерной программе, но не сможет этого сделать, если Израиль продолжит бомбардировки", - рассказал изданию европейский дипломат.
По данным одного из источников, первый звонок был инициирован Вашингтоном.
Напомним, на прошлой неделе Израиль начал ракетные удары по Ирану, поскольку тот отказался подписывать с США ядерную сделку за 60 дней.
Израиль при помощи таких атак хочет уничтожить ядерную программу Ирана, чтобы страна не начала производить собственное ядерное оружие.
Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон, Израиль будет продолжать операцию даже в случае, если США окажут ему прямой помощи.
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