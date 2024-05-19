США и Иран провели непрямые переговоры по ситуации на Ближнем Востоке, - СМИ

Высокопоставленные чиновники администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на днях посетили Оман, где провели косвенные переговоры с официальными представителями Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, во время переговоров США и Иран обсуждали вопрос, как избежать эскалации атак террористов.

По предварительным данным, Штаты представляли советник президента по темам Ближнего Востока Бретт Макгурк и исполняющий обязанности представителя США в Иране Абрам Пейли. источники. Кто был со стороны Ирана – неизвестно. Сами же переговоры прошли еще во вторник в Омане.

Представители США выразили свою обеспокоенность по поводу статуса ядерной программы Ирана. Кроме того, американцы пытались объяснить Ирану возможные последствия действий их "партнеров" в регионе. Здесь речь идет о террористических группировках "Хезболла" в Ливане, боевиках в Сирии и Ираке, ХАМАС и хуситах в Йемене.

Из этого следует, что США могли пригрозить Ирану последствиями в случае эскалации атак на Израиль и поддержку хуситов в Красном море.

Ситуация в секторе Газа

С осени прошлого года Израиль проводит военную операцию в секторе Газа против ХАМАС. В частности, 7 октября 2023 ХАМАС вторглись в Израиль - они убили и похитили сотни израильских военных и гражданских людей.

Позже Израиль ответил масштабной операцией в секторе Газа и ликвидировал ряд лидеров ХАМАС. В этом году стало известно, что Израиль планирует вторжение в город Рафах - оно находится под контролем ХАМАС. Однако ряд европейских стран, а также Соединенные Штаты не поддерживают такое решение Израиля.

В частности, США приостановили поставку Тель-Авива партии военной помощи.

О том, на каком этапе война Израиля с ХАМАСом, - в материале РБК-Украина.

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