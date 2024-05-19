США та Іран провели непрямі переговори щодо ситуації на Близькому Сході, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, на під час перемовин США та Іран обговорювали питання того, як уникнути ескалації атак терористів.

За попередніми даними, Штати представляли радник президента з тем Близького Сходу Бретт Макгурк та виконуючий обов’язки представника США в Ірані Абрам Пейлі. джерела. Хто був зі сторони Ірану - невідомо. Самі ж перемовини відбулись ще у вівторок в Омані.

Представники США виказали свою стурбованість щодо статусу ядерної програми Ірану. Окрім того, американці намагались пояснити Ірану можливі наслідки щодо дій їх "партнерів" у регіоні. Тут мова про терористичні угруповання "Хезболла" в Лівані, бойовиків у Сирії та Іраку, ХАМАС та хуситів в Ємені.

З цього слідує, що США могли пригрозити Ірану наслідками у випадку ескалації атак на Ізраїль та підтримку хуситів у Червоному морі.

Ситуація в Секторі Газа

З осені минулого року Ізраїль проводить воєнну операцію в Секторі Газа проти ХАМАС. Зокрема, 7 жовтня 2023 року ХАМАС вторглися до Ізраїлю - вони вбили і викрали сотні ізраїльських військових та цивільних людей.

Пізніше Ізраїль відповів масштабною операцією в Секторі Газа і ліквідував низку лідерів ХАМАС. Цього року стало відомо, що Ізраїль планує вторгнення до міста Рафах - воно досі перебуває під контролем ХАМАС. Однак низка європейських країн, а також Сполучені Штати, не підтримують таке рішення Ізраїля.

Зокрема, США призупинили поставку Тель-Авіву партії військової допомоги.

Про те, на якому етапі війна Ізраїлю з ХАМАС, - у матеріалі РБК-Україна.

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