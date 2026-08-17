США и Иран договорились о новом перемирии, - Al Arabiya

"Срочно: по данным источников Al Arabiya English, достигнута договоренность о продлении 60-дневного перемирия между США и Ираном", - сказано в сообщении издания.

Стоит отметить, что пока американские власти и иранский режим не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Что важно понимать, накануне издание The Wall Street Journal опубликовало статью о том, что долгое время Иран готовится к тому, что конфликт на Ближнем Востоке возобновится и станет еще более серьезным.

Их меры предусматривают усиление контроля Корпуса стражей исламской революции над регулярной армией, назначение на ключевые должности опытных ветеранов войны с Ираком и прошлых внутренних репрессий, активизацию внутренней контрразведки, а также увеличение производства ракет и беспилотников.

Более того, иранский режим быстро перехватил инициативу, атакуя корабли, чтобы усилить контроль над Ормузским проливом.

Это фактически расширило поле боя до Красного моря, которое использовала Саудовская Аравия, чтобы обойти иранскую блокаду Персидского залива.