США и G7 готовят новый пакет санкций против РФ к годовщине вторжения, - Нуланд

Об этом сказала заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на онлайн-брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК-Украина .

"Я думаю, в районе 24 числа вы увидите новый большой пакет санкций со стороны США и наших партнеров по "Большой семерке". Санкции будут расширены и углублены в определенных категориях, в рамках которых мы уже принимали меры, в частности в сокращении технологических поставок для российской оборонной промышленности, хай-тек оборудования и т.д.", - сказала Нуланд

По ее словам, также будут введены персональные санкции против россиян, ответственных за агрессию против Украины. Кроме того, внимание будет уделено вопросам обхода РФ санкций.

"Мы видим, что россияне становятся достаточно умными, начиная от импорта ноутбуков и холодильников через третьи страны, включая иногда наши собственные страны (союзники США, - ред.), из которых они получают чипы и других вещи для своей военной машины. Мы пресечем эти попытки как на своем пространстве, так и в третьих странах. Мы также расширяем банковские санкции. Мы собираемся расширить наш экспортный контроль, который охватит большую часть незаконной торговли", - отметила Нуланд.