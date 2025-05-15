США и Европа "на одной волне" по санкциям против России, - МИД Германии

США и Европа соглашаются по санкциям против России, если та не предпримет шаги для прекращения войны в Украине. Сенаторы США готовы принять законопроект о новых ограничениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля, которого цитирует Reuters.

"Как вы знаете, в американском Сенате наблюдается сильное движение, где многие сенаторы заявили о готовности принять законопроект о санкциях, и американская администрация предполагает, что это произойдет, если Россия не примет никаких мер. Пока США и Европа на одной волне", - сказал Вадефуль.

По словам немецкого министра, у Европы с США "полное согласие, и это касается также вопроса санкций"

Он выступил перед началом второго дня заседания министров иностранных дел стран НАТО в турецкой Анталье.

ЕС утвердил новые санкции против России

Напомним, послы стран Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против РФ. Решение приняли накануне переговоров Украины и РФ в Турции.

Санкции направлены на около 200 российских танкеров "теневого флота", которые используются Москвой для обхода ограничений на экспорт нефти. Также пакет предусматривает запрет на поставки химикатов, которые могут быть использованы в производстве оружия, и новые ограничения для десятков компаний, связанных с уклонением от санкций.

Франция и Германия ранее предупредили - если Москва не согласится на прекращение огня, санкционное давление будет расти.

Глава МИД Франции заявил, что обсудит с американским сенатором Линдси Грэмом новые санкции против России, которые, по его словам, могут "схватить Россию за горло".

Стоит добавить, что Грэм инициировал законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.