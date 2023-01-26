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ЕС хочет ввести лимит цен на российский дизель, - Bloomberg

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Четверг 26 января 2023 17:47
ЕС хочет ввести лимит цен на российский дизель, - Bloomberg Фото: ЕС хочет ввести лимит цен на российский дизель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз рассматривает возможность ограничения цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, согласно источникам, осведомленным по этому вопросу, Евросоюз планирует ограничить цену на экспортное топливо высокого класса из России, например, дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель.

Кроме того, ЕС изучает возможность установить предел цен на российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, например, на мазут, на уровне 45 долларов.

Переговоры усложняются усилиями ЕС сбалансировать две конкурирующие цели: ограничение российских доходов и предотвращение скачков цен или дефицит ключевых продуктов на мировом рынке.

Отмечается, что дипломаты ЕС начнут обсуждать уровни цен в пятницу, 27 января.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что страны G7 и члены Евросоюза согласовали введение двух потолков цен на нефтепродукты из РФ.

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