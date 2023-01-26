ЕС хочет ввести лимит цен на российский дизель, - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность ограничения цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, согласно источникам, осведомленным по этому вопросу, Евросоюз планирует ограничить цену на экспортное топливо высокого класса из России, например, дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель.

Кроме того, ЕС изучает возможность установить предел цен на российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, например, на мазут, на уровне 45 долларов.

Переговоры усложняются усилиями ЕС сбалансировать две конкурирующие цели: ограничение российских доходов и предотвращение скачков цен или дефицит ключевых продуктов на мировом рынке.

Отмечается, что дипломаты ЕС начнут обсуждать уровни цен в пятницу, 27 января.