США и ЕС давят на азиатские страны из-за закупки нефти и газа из России, - Reuters

По данным трейдеров и аналитиков, Япония вряд ли будет прекращать импорт сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина.

Однако Вашингтон оказывает давление на Китай, Индию и Японию через торговые переговоры, добиваясь сокращения закупок российской нефти и СПГ.

В то же время, Великобритания недавно ввела санкции против китайских и индийских компаний. В Европейском Союзе также могут пойти по этому пути, поскольку западные государства заявляют, что Москва использует доходы от энергоресурсов для финансирования войны против Украины.

По данным аналитической компании Kpler, морские поставки ключевых сортов российской нефти в Китай и Индию в октябре могут вырасти до примерно 3,1 млн баррелей в сутки - это самый высокий показатель с июня.

Согласно прогнозу старшего аналитика Kpler Му Юй Сю, высокий уровень импорта сохранится и в ноябре из-за резкого увеличения экспорта из России.

"Внезапные санкции Великобритании против китайских и индийских НПЗ, - а также возможность новых ограничений со стороны ЕС или даже США, - могут заставить покупателей действовать осторожнее при оформлении новых заказов, пока не будет ясности", - отметила она.

Сокращение в Индии пока не наблюдается

Представитель Белого дома заявил в четверг, что индийские нефтепереработчики уже сокращают импорт российской нефти на 50%.

Однако источники в Индии сообщили, что сокращение пока не отображается в текущих данных и может стать заметным только в декабре или январе.

По словам нескольких собеседников агентства, заказы на ноябрь уже были размещены, в том числе и на партии, которые должны прибыть в декабре.

"Мы не считаем, что Индия может мгновенно прекратить закупки российской нефти, даже если согласилась это сделать, ведь не менее 700 тыс. баррелей в сутки закупается по долгосрочным контрактам", - говорится в отчете консалтинговой компании FGE.

Аналитики компании отмечают, что таким образом наибольший объем поставок, который может быть под угрозой в краткосрочной перспективе, составляет 0,8-1 млн баррелей в сутки спотовых закупок.

По их словам, Китай может воспользоваться ситуацией и выкупить часть объемов, от которых откажется Индия, поскольку скидки на российскую нефть будут расти.

Тем временем индийские НПЗ закупили редкую нефть из Гайаны, диверсифицируя импорт, чтобы минимизировать риски для своей работы в случае сокращения российских поставок.

Санкции против Nayara и Yulong

Великобритания ввела санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara, который уже пострадал от ограничений ЕС, а также против китайской компании Yulong Petrochemical, управляющей НПЗ мощностью 400 тыс. баррелей в сутки в восточной провинции Шаньдун.

Как сообщила Му Юй Сю из Kpler, правительство Великобритании разрешило Yulong завершить действующие соглашения до 13 ноября, чтобы компания могла принять запланированные поставки с Ближнего Востока. В то же время неизвестно, сможет ли Yulong построить новую цепь поставок, чтобы обойти санкции.

"Этот шаг, несомненно, стал сигналом тревоги для других покупателей российской нефти, которые могли ранее игнорировать санкции со стороны неамериканских юрисдикций", - отметила Сю.

В то же время, старший аналитик нефтяного рынка Sparta Commodities Джун Го отметила, что санкции Великобритании вряд ли серьезно повредят Yulong. Но компания может столкнуться с проблемами в работе, если аналогичные ограничения введут ЕС и США.

Тем временем поставки российских нефтепродуктов на Тайвань сокращаются после критики ряда неправительственных организаций касательно продолжения бизнес-связей острова с Россией.

По словам трейдеров, атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру, а также частичный запрет экспорта бензина и дизеля, введенный Москвой, уже ограничивают поставки российских нефтепродуктов.

Импорт СПГ в Японию

Тем временем США также призвали Японию прекратить импорт российских энергоносителей накануне запланированного визита президента Дональда Трампа в Азию в конце октября.

Токио, согласовав позицию с другими странами "Группы семи" (G7), согласился постепенно сокращать импорт российской нефти после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, но имеет исключение, которое позволяет продолжать закупки СПГ из проекта "Сахалин-2" по долгосрочным контрактам.

Досрочное расторжение таких соглашений привело бы к значительным штрафным санкциям, пояснил Юрий Хамбер, генеральный директор токийской консалтинговой компании Yuri Group.

Он добавил, что приобретение на спотовом рынке дополнительных 6 млн тонн СПГ ежегодно для замены российских поставок является чрезвычайно сложной и "крайне дорогой" задачей.

Российский СПГ, который составляет около 9% импорта Японии, остается важным стабильным источником поставок, заявил председатель Федерации энергетических компаний Японии Кинго Хаяси. Он отметил, что японские энергетические компании стремятся и в дальнейшем использовать это топливо.

Исследовательница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо подчеркнула, что США должны разработать последовательную и согласованную политику в отношении российского СПГ.

"С одной стороны, Вашингтон давит на союзников, чтобы те прекратили импорт российского газа или СПГ. Но с другой - сам не вводит полноценных санкций против проекта Arctic LNG 2", - сказала она, имея в виду большой российский проект в северной Сибири, который, несмотря на санкции США, продолжает поставлять СПГ в Китай.