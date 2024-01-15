RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и ЕС необходимо принять стратегические решения. Данилов призвал Запад перевооружаться

Архивное фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

"Европейский Союз, США и другие страны демократического лагеря стоят перед необходимостью принятия важных стратегических решений - безусловного и безотлагательного возвращения вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня", - говорится в заявлении.

По словам Данилова, это тяжелый, но необходимый выбор между желанием сохранить уровень комфорта и благосостояния и необходимостью перераспределения ресурсов для сферы безопасности и обороны. 

Секретарь СНБО отметил, что ситуация с миллионами снарядов для Украины - лакмусовая бумажка готовности национальных западных экономик к военным вызовам. А результаты теста максимально тревожные.

Западу необходимо перевооружаться

Также Данилов пояснил, что время иллюзий "вечного мира" закончилось 24 февраля 2022 года, дальнейшее пребывание в состоянии самоуспокоения - смертельно опасно.

"Уничтожив фашистскую тиранию, Запад совершил ошибку, недобив вовремя его крестного брата-близнеца, российскую диктатуру. Дальнейшие ошибки дорого будут стоить всем. Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат", - написал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением.

Возможна война НАТО и России

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что если страны Запада не помогут Украине победить, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический союз.

Также сообщалось, что Литва к 2030 году должна создать легкую пехотную дивизию. Вместе с двумя другими подразделениями НАТО она потребуется на случай войны.

Ранее генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЕвросоюзВойна в Украине