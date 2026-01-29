США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа, - Bloomberg

"Эти переговоры стали ответом на желание администрации президента США Дональда Трампа увидеть более значительное американское присутствие на арктическом острове, при этом не нарушая суверенитета Дании и не передавая территорию Соединенным Штатам", - пишет Bloomberg.

Также издание добавляет, что встреча представителей Дании и США имела целью определить, как можно учесть беспокойство США относительно безопасности в Арктике, уважая "красные линии" Датского королевства относительно суверенитета Гренландии.

Напоминается, что переговоры происходят после того, как Трамп на прошлой неделе заявил о достижении "рамок будущего соглашения". Переговоры также являются попыткой успокоить политическое напряжение вокруг этого вопроса.

По словам источников Bloomberg, американская сторона стремится расширить роль в сфере безопасности в регионе, но при этом не требовать от Дании полной передачи прав на остров.

Что будет дальше

Стало известно, что официальные лица США и Дании также договорились о дальнейших технических переговорах на экспертном уровне, где представители трех сторон, в частности из Гренландии и Дании, будут обсуждать детали сотрудничества по арктической безопасности.

Это подтвердил Государственный секретарь США Марко Рубио, отметив, что процесс продвигается и что стороны "на техническом уровне" уже работают над вопросами, которые могут привести к взаимовыгодному решению.

В самих Дании и Гренландии неоднократно подчеркивали, что суверенитет острова не подлежит торгу или передаче, и любые договоренности должны полностью уважать их независимость и автономию. Этот вопрос остается "красной линией" для официальных представителей обеих сторон.