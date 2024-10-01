США и Британия ввели санкции против российских хакеров с Evil Corp.

"Сегодняшние трехсторонние действия подчеркивают нашу коллективную приверженность защите от киберпреступников, которые стремятся взорвать нашу критическую инфраструктуру и угрожают нашим гражданам", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В ведомствах отметили, что основатель и лидер группировки Максим Якубец совершал киберпреступления и маскировал их под работу в Национальной инжиниринговой корпорации, основанной сыном члена Совета безопасности России Игорем Чайкой.

Следует отметить, что Evil Corp и Якубец были включены в список санкций США еще в 2019 году. Сегодня же американский Минфин объявил о наложении ограничений на семь физических и два юридических лица, связанных с российскими киберпреступниками.

Среди лиц, на которые наложены санкции:

"помощник депутата Госдумы" и бывший офицер ФСБ Эдуард Бендерский;

друг Якубца Александр Рыженков.

Против последнего в США началось расследование по подозрению в использовании вымогателя BitPaymer против американских граждан.

Со своей стороны Великобритания включила в санкционный список 16 человек, связанных с Evil Corp – в частности Якубца, Бендерского и Рыженкова.

Кто такие Evil Corp

Evil Corp – это киберпреступная организация, занимающаяся хакерской деятельностью, в частности банковским мошенничеством и похищением финансовых данных. Она получила известность благодаря созданию и распространению вредоносного программного обеспечения Dridex , которое использовалось для кражи данных банковских счетов и паролей. Считается, что группа связана с российскими хакерами и функционирует под руководством разыскиваемого США хакера Максима Якубеца.

В 2019 году Министерство финансов США ввело санкции против Evil Corp, обвиняя группу в краже более 100 миллионов долларов у банковских учреждений и других финансовых организаций. Организация известна своей сложной структурой, высоким уровнем технической подготовки и масштабными операциями.

Основные аспекты деятельности Evil Corp :

Разработка и распространение вредоносного ПО.

Угон банковских данных через фишинговые атаки и инфицирование компьютеров.

Требование денег у компаний и частных лиц, в частности через Dridex и другие вредоносные программы.

Эта группа является одной из самых влиятельных киберпреступных организаций в мире.