США и Британия ввели санкции против российских хакеров с Evil Corp.

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о введении санкций против лиц, связанных с Россией. Речь о российской киберпреступной группировке Evil Corp.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США и британского правительства.
"Сегодняшние трехсторонние действия подчеркивают нашу коллективную приверженность защите от киберпреступников, которые стремятся взорвать нашу критическую инфраструктуру и угрожают нашим гражданам", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
В ведомствах отметили, что основатель и лидер группировки Максим Якубец совершал киберпреступления и маскировал их под работу в Национальной инжиниринговой корпорации, основанной сыном члена Совета безопасности России Игорем Чайкой.
Следует отметить, что Evil Corp и Якубец были включены в список санкций США еще в 2019 году. Сегодня же американский Минфин объявил о наложении ограничений на семь физических и два юридических лица, связанных с российскими киберпреступниками.
Среди лиц, на которые наложены санкции:
Против последнего в США началось расследование по подозрению в использовании вымогателя BitPaymer против американских граждан.
Со своей стороны Великобритания включила в санкционный список 16 человек, связанных с Evil Corp – в частности Якубца, Бендерского и Рыженкова.
Evil Corp – это киберпреступная организация, занимающаяся хакерской деятельностью, в частности банковским мошенничеством и похищением финансовых данных. Она получила известность благодаря созданию и распространению вредоносного программного обеспечения Dridex , которое использовалось для кражи данных банковских счетов и паролей. Считается, что группа связана с российскими хакерами и функционирует под руководством разыскиваемого США хакера Максима Якубеца.
В 2019 году Министерство финансов США ввело санкции против Evil Corp, обвиняя группу в краже более 100 миллионов долларов у банковских учреждений и других финансовых организаций. Организация известна своей сложной структурой, высоким уровнем технической подготовки и масштабными операциями.
Основные аспекты деятельности Evil Corp :
Эта группа является одной из самых влиятельных киберпреступных организаций в мире.
В августе США расширили санкции против России, коснувшиеся оборонного и металлургического комплексов, а также поставки товаров двойного назначения.
Также американский Минфин и Госдеп ввели санкции, направленные почти на 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в частности в Азии и Европе. Ограничения касаются русской металлопродукции.
На днях Штаты расширили санкции против Российской Федерации – теперь они касаются виртуальных финансовых операций.
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