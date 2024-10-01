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США и Британия ввели санкции против российских хакеров с Evil Corp.

Иллюстративное фото: санкции против Evil Corp - США и Британия ввели санкции против России 1 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о введении санкций против лиц, связанных с Россией. Речь о российской киберпреступной группировке Evil Corp.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США и британского правительства.

"Сегодняшние трехсторонние действия подчеркивают нашу коллективную приверженность защите от киберпреступников, которые стремятся взорвать нашу критическую инфраструктуру и угрожают нашим гражданам", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В ведомствах отметили, что основатель и лидер группировки Максим Якубец совершал киберпреступления и маскировал их под работу в Национальной инжиниринговой корпорации, основанной сыном члена Совета безопасности России Игорем Чайкой.

Следует отметить, что Evil Corp и Якубец были включены в список санкций США еще в 2019 году. Сегодня же американский Минфин объявил о наложении ограничений на семь физических и два юридических лица, связанных с российскими киберпреступниками.

Среди лиц, на которые наложены санкции:

  • "помощник депутата Госдумы" и бывший офицер ФСБ Эдуард Бендерский;
  • друг Якубца Александр Рыженков.

Против последнего в США началось расследование по подозрению в использовании вымогателя BitPaymer против американских граждан.

Со своей стороны Великобритания включила в санкционный список 16 человек, связанных с Evil Corp – в частности Якубца, Бендерского и Рыженкова.

Кто такие Evil Corp

Evil Corp – это киберпреступная организация, занимающаяся хакерской деятельностью, в частности банковским мошенничеством и похищением финансовых данных. Она получила известность благодаря созданию и распространению вредоносного программного обеспечения Dridex , которое использовалось для кражи данных банковских счетов и паролей. Считается, что группа связана с российскими хакерами и функционирует под руководством разыскиваемого США хакера Максима Якубеца.

В 2019 году Министерство финансов США ввело санкции против Evil Corp, обвиняя группу в краже более 100 миллионов долларов у банковских учреждений и других финансовых организаций. Организация известна своей сложной структурой, высоким уровнем технической подготовки и масштабными операциями.

Основные аспекты деятельности Evil Corp :

  • Разработка и распространение вредоносного ПО.
  • Угон банковских данных через фишинговые атаки и инфицирование компьютеров.
  • Требование денег у компаний и частных лиц, в частности через Dridex и другие вредоносные программы.

Эта группа является одной из самых влиятельных киберпреступных организаций в мире.

Санкции США против России

В августе США расширили санкции против России, коснувшиеся оборонного и металлургического комплексов, а также поставки товаров двойного назначения.

Также американский Минфин и Госдеп ввели санкции, направленные почти на 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в частности в Азии и Европе. Ограничения касаются русской металлопродукции.

На днях Штаты расширили санкции против Российской Федерации – теперь они касаются виртуальных финансовых операций.

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