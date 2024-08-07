RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и Австралия призвали Китай повлиять на Москву для прекращения войны в Украине

Фото: США и Австралия просят Китай повлиять на РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США и Австралия обратились к странам, у которых есть влияние на Россию, в частности Китай. Они призывают повлиять на Москву для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что на днях прошли двусторонние переговоры в формате "2+2" в американском городе Аннаполис. На переговорах присутствовали государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и их австралийские коллеги Пенни Вонг и Ричард Марлз.

Среди тем встречи представителей США и Австралии была война России против Украины. Они осудили Москву за развязанную войну и призвать вывести войска с территории Украины, а также возместить ущерб.

"Они выразили поддержку Саммита по вопросам мира в Украине и подтвердили необходимость достижения справедливого, всеобъемлющего и крепкого мира в соответствии с Уставом ООН. Министры призвали всех, кто имеет влияние на Россию, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы прекратить войну и прекратить поддержку оборонно-промышленной базы России", - говорится в заявлении Пентагона.

США и Австралия подтвердили свою позицию, что поддерживающие незаконную войну России понесут последствия и подтвердили свое намерение усилить санкции против стран, поддерживающих войну России.

Кроме того, обе страны осудили Иран за поддержку России и предоставление ей дронов и ракет. Также США и Австралия осудили растущую "дружбу" России и КНДР, в частности, поставки северокорейского оружия в РФ для войны против Украины.

 

Помощь США

США - один из крупнейших партнеров Украины. Вашингтон предоставил украинской армии оружие, в том числе танки, бронированную технику, реактивные системы залпового огня, дальнобойные ракеты, дроны, боеприпасы и другое вооружение.

Кроме того, США поддерживают Украину политически. Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что Украина в будущем присоединится к НАТО, хотя отмечал, что это не может произойти во время войны.

Недавно в Белом доме заявили, что выделяют Украине еще два военных пакета. В них входят снаряды для систем HIMARS, ракеты, боеприпасы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАвстралияВойна в УкраинеВойна России против Украины