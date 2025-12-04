ua en ru
США для своих копий "Шахедов" могли использовать концепции украинских дронов, - СМИ

США, Четверг 04 декабря 2025 20:46
США для своих копий "Шахедов" могли использовать концепции украинских дронов, - СМИ Фото: дроны Shahed-136 (Wikipedia)
Автор: Марина Балабан

США могут наносить удары по Ирану с помощью дронов, созданных по образцу самих иранских "Шахедов", причем с модернизацией, похожей на украинские дроны FP-2 и "Рубака".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Центральное командование Вооруженных сил США CENTCOM, ответственное за регион Ближнего Востока, объявило о формировании новой оперативной группы Task Force Scorpion Strike (TFSS). Именно она развернула первую эскадрилью ударных беспилотников Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS).

Ожидается, что главным объектом применения новой эскадрильи станет Иран и группировки, которые он поддерживает.

Таким образом, США угрожают Тегерану беспилотными летательными аппаратами, созданными на основе тех же Shahed-131.

Как разрабатывался LUCAS

Американские военные не скрывают, что LUCAS разработан именно после изучения иранского дрона. По их словам, они получили уцелевший образец Shahed-131, осуществили полный реверс-инжиниринг и воссоздали конструкцию.

Впрочем, LUCAS - не прямая копия. С Shahed его роднит лишь часть внешних элементов и определенные узлы.

Изначально проект создавался не как классический дрон-камикадзе, а как многофункциональная платформа с модульной конструкцией. Это позволяет использовать его как ударный аппарат, а также как носитель средств связи и разведки.

Дрон разработала компания SpektreWorks на базе платформы FLM 131, а впервые его показали в июле этого года.

Параллельно с сообщением о развертывании эскадрильи появились новые фото LUCAS. На них видно новый элемент конструкции - небольшую "коробку" возле двигателя, которая, вероятно, является спутниковой антенной, пишет Defense Express.

Если это подтвердится, то дрон фактически имеет возможности, подобные украинским FP-1/2 и "Рубаки": работа в реальном времени, спутниковое управление и возможность наносить точные удары на любой дальности, не завися от радиогоризонта.

Именно такие технологии позволили Силам обороны Украины уничтожить многочисленные системы ПВО, радары и другую технику в аннексированном Крыму, а недавно - даже сбить в полете вертолет Ми-8 в Ростовской области. География подобных ударов постоянно расширяется.

Характеристики дронов LUCAS

Ранее РБК-Украина также писало, что дроны LUCAS, разработанные в сотрудничестве с аризонской компанией SpektreWorks, имеют несколько ключевых характеристик:

  • Автономная работа на больших дистанциях, что позволяет уменьшить потребность в постоянном контроле со стороны оператора.

  • Поддержка тактики роя (swarm tactics) - возможность одновременного запуска и координации нескольких дронов для поражения целей.

  • Гибкие возможности запуска - с суши, транспортных средств или даже кораблей.

Эксперты отмечают, что использование таких автономных дронов может изменить баланс сил в регионе Ближнего Востока, поскольку они способны действовать быстро, массированно и эффективно в сложных боевых условиях.

