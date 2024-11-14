RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В США судья допустил, что Трамп может помиловать участников штурма Капитолия

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, помилует участников штурма Капитолия. Такое мнение уже выразил один из судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, сегодня окружной судья США Рудольф Контрерас согласился отложить назначенный на следующий месяц суд над Уильямом Поупом, который участвовал в штурме Капитолия. Он подозревается по нескольким обвинениям в мелком хулиганстве. 

Поуп через несколько дней после переизбрания Трампа попросил суд отложить процесс, пока не пройдет инаугурация, поскольку республиканец обещал помиловать часть участников штурма Капитолия. 

Судья Контрерас в ответ на такую просьбу признал, что существует "реальная возможность" того, что Трамп в конце концов помилует Поупа.

По мнению судьи, "экономия ресурсов" оправдывает отсрочку предстоящего судебного разбирательства, поскольку отбор присяжных стал бы "значительным бременем" как для общественности, так и для суда.

Теперь новую дату суда над Поупом планируют назначить только в середине декабря.

Победа Трампа на выборах

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп победил на президентских выборах. Также республиканцы побеждают на выборах в Сенат и Палату представителей.

В частности, о том, что республиканцы получили большинство мест в Палате представителей, стало известно только сегодня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКапитолий