В США судья допустил, что Трамп может помиловать участников штурма Капитолия

Как пишет издание, сегодня окружной судья США Рудольф Контрерас согласился отложить назначенный на следующий месяц суд над Уильямом Поупом, который участвовал в штурме Капитолия. Он подозревается по нескольким обвинениям в мелком хулиганстве.

Поуп через несколько дней после переизбрания Трампа попросил суд отложить процесс, пока не пройдет инаугурация, поскольку республиканец обещал помиловать часть участников штурма Капитолия.

Судья Контрерас в ответ на такую просьбу признал, что существует "реальная возможность" того, что Трамп в конце концов помилует Поупа.

По мнению судьи, "экономия ресурсов" оправдывает отсрочку предстоящего судебного разбирательства, поскольку отбор присяжных стал бы "значительным бременем" как для общественности, так и для суда.

Теперь новую дату суда над Поупом планируют назначить только в середине декабря.