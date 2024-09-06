В США суд решил вынести приговор по одному из дел Трампа после выборов
Американский судья Хуан М. Мерчан согласился перенести вынесение приговора по делу экс-президента США Дональда Трампа. Это произойдет уже после президентских выборов в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Судья принял решение отложить вынесение приговора Трампу на 26 ноября - тогда пройдет уже три недели после того, как будут отданы последние голоса на президентских выборах.
По словам Мерчана, он принял такое решение, "чтобы избежать любой видимости - какой бы необоснованной она ни была - того, что на процесс повлияли или пытаются повлиять приближающиеся президентские выборы, в которых обвиняемый является кандидатом".
"Суд - справедливый, беспристрастный и аполитичный институт”, - добавил судья.
Стоит заметить, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Что предшествовало
Напомним, в мае американский суд признал Дональда Трампа виновным в деле о молчании порноактрисы.
Как выяснили правоохранители, адвокат бывшего президента США заплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, за молчание о том, что у нее с Трампом был секс.
В рамках рассмотрения дела суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теоретически ему грозит от 4 до 136 лет за решеткой, но вероятность этого крайне мала.
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