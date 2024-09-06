В США суд решил вынести приговор по одному из дел Трампа после выборов

Американский судья Хуан М. Мерчан согласился перенести вынесение приговора по делу экс-президента США Дональда Трампа. Это произойдет уже после президентских выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Судья принял решение отложить вынесение приговора Трампу на 26 ноября - тогда пройдет уже три недели после того, как будут отданы последние голоса на президентских выборах. По словам Мерчана, он принял такое решение, "чтобы избежать любой видимости - какой бы необоснованной она ни была - того, что на процесс повлияли или пытаются повлиять приближающиеся президентские выборы, в которых обвиняемый является кандидатом". "Суд - справедливый, беспристрастный и аполитичный институт”, - добавил судья. Стоит заметить, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября.