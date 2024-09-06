ua en ru
Сб, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США суд решил вынести приговор по одному из дел Трампа после выборов

Пятница 06 сентября 2024 23:03
UA EN RU
В США суд решил вынести приговор по одному из дел Трампа после выборов Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американский судья Хуан М. Мерчан согласился перенести вынесение приговора по делу экс-президента США Дональда Трампа. Это произойдет уже после президентских выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Судья принял решение отложить вынесение приговора Трампу на 26 ноября - тогда пройдет уже три недели после того, как будут отданы последние голоса на президентских выборах.

По словам Мерчана, он принял такое решение, "чтобы избежать любой видимости - какой бы необоснованной она ни была - того, что на процесс повлияли или пытаются повлиять приближающиеся президентские выборы, в которых обвиняемый является кандидатом".

"Суд - справедливый, беспристрастный и аполитичный институт”, - добавил судья.

Стоит заметить, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Что предшествовало

Напомним, в мае американский суд признал Дональда Трампа виновным в деле о молчании порноактрисы.

Как выяснили правоохранители, адвокат бывшего президента США заплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, за молчание о том, что у нее с Трампом был секс.

В рамках рассмотрения дела суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теоретически ему грозит от 4 до 136 лет за решеткой, но вероятность этого крайне мала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Суд
NEWS
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине