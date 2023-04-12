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США обеспокоены стремлением Будапешта к более тесным отношениям с Кремлем, - посол

Фото: США обеспокоены стремлением Будапешта к более тесным отношениям с Кремлем (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты обеспокоены стремлением властей Венгрии к более тесным отношениям с Россией.

Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

За полчаса до пресс-конференции посла Министерство финансов США объявило о введении санкций против десятка лиц и компаний, связанных с Россией, среди которых - Международный инвестиционный банк - кредитное учреждение, базирующееся в Будапеште и имеющее почти 50% российской собственности и лишенное надзора со стороны венгерских властей.

"Мы обеспокоены тем, что венгерские лидеры стремятся к еще более тесным связям с Россией, несмотря на ее жестокую агрессию. Тесное экономическое сотрудничество с Россией подпитывает российскую военную машину и угрожает безопасности трансатлантического альянса", - заявил он.

Прессман подчеркнул, что присутствие любой платформы под руководством Кремля в Европе представляет потенциальную угрозу как для Европейского союза, так и для его западных союзников. Посол также заявил, что банк является инструментом Москвы для усиления своего влияния в Венгрии и регионе.

При этом он добавил, что США неоднократно выражали свою обеспокоенность по поводу шпионского банка венгерскому правительству. Однако венгерское правительство отказалось признать это.

Напомним, сегодня в санкционный список США попал Международный инвестиционный банк Венгрии, который называют "кублом шпионов".

Кроме того, США могут уже в ближайшее время анонсировать санкции против "влиятельных лиц" Венгрии.

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