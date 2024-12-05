США обеспокоены доказательствами о вмешательстве Москвы в румынские выборы

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу президентских выборов в Румынии. Заявление обнародовано после рассекречивания документов, свидетельствующих о том, что государство-член НАТО подвергалось "агрессивным гибридным российским атакам" в течение трех последовательных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пророссийский ультранационалист Калин Георгеску, ранее набравший по результатам опросов всего несколько процентов, одержал победу в первом туре президентских выборов 24 ноября, что стало большим сюрпризом для страны, расположенной на восточном фланге НАТО и Европейского Союза.

Документы, рассекреченные высшим советом безопасности Румынии, показали, что Георгеску активно продвигался на социальной медиа-платформе TikTok с помощью скоординированных аккаунтов, рекомендательных алгоритмов и платного продвижения.

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон обеспокоен докладом совета "о причастности России к вредоносной кибердеятельности, направленной на то, чтобы повлиять на честность избирательного процесса в Румынии".

Как отмечается в заявлении, "с трудом достигнутый прогресс Румынии, закрепившейся в трансатлантическом сообществе, не может быть повернут вспять иностранными игроками, стремящимися отдалить внешнюю политику Румынии от ее западных альянсов".

"Любое такое изменение будет иметь серьезные негативные последствия для сотрудничества США с Румынией в сфере безопасности, в то время как решение об ограничении иностранных инвестиций отвратит американские компании от дальнейшего инвестирования в Румынию", - отметили в Госдепе.

Российский след

62-летний Георгеску - крайне правый политик, который заявляет, что прекратит румынскую помощь Украине в борьбе с российским вторжением, и считает президента России Владимира Путина настоящим лидером и патриотом.

Румыны примут участие во втором туре президентских выборов 8 декабря, в ходе которого Георгеску может одержать победу над проевропейской центристкой Еленой Ласкони.