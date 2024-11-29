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Первый тур президентских выборов в Румынии могут провести повторно, - глава ЦИК

Румыния, Пятница 29 ноября 2024 12:03
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Первый тур президентских выборов в Румынии могут провести повторно, - глава ЦИК Фото: Румыния может провести заново первый тур президентских выборов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Первый тур президентских выборов в Румынии может быть проведен повторно, если Верховный суд страны примет решение об аннулировании результатов голосования, состоявшегося 24 ноября.

Об этом заявил глава избирательной комиссии страны Тони Гребла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гребла сообщил Radio Romania Actualitati, что повторные выборы могут состояться 15 декабря, а второй тур - 29 декабря.

Кандидат от консерваторов Кристиан Терхес обратился в суд с просьбой аннулировать результаты голосования. Суд постановил пересчитать 9,46 млн голосов, поданных в первом туре. Он снова соберется снова в 29 ноября для рассмотрения запроса.

Представители избирательных комиссий заявили, что подсчитать голоса достаточно быстро, чтобы завершить пересчет до слушаний, не представляется возможным.

Власти заявили, что у них есть доказательства вмешательства в кампанию со стороны враждебных субъектов.

Независимый политик крайне правого толка Калин Георгеску, которого по опросам поддерживали значительно меньше 10% избирателей, одержал победу, которая вызвала вопросы о том, как такой сюрприз мог стать возможным.

Высший совет обороны страны заявил, что у него есть доказательства вмешательства, что Румыния является целью для таких враждебных субъектов, как Россия, и что TikTok предоставил одному кандидату больше возможностей для рекламы и не заставил его маркировать контент как политический.

Румыния, страна, которая придерживается прозападных взглядов и является верным союзником Украины, также должна провести парламентские выборы 1 декабря, а через неделю после этого состоится второй тур между Георгеску и кандидатом от центристской партии Еленой Ласкони.

Гребла сообщил агентству Reuters, что парламентские выборы 1 декабря пройдут, как и планировалось, несмотря на неопределенность, вызванную пересчетом результатов первого тура президентских выборов.

Подробнее о ситуации в Румынии читайте в материале РБК-Украина "Еще одна Венгрия? Станет ли Румыния новым проблемным соседом Украины после выборов".

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