RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США зіткнулися з нестачею комплектуючих до Stinger, які передають Україні, - Reuters

Фото: США зіткнулися з нестачею комплектуючих до Stinger (nationalinterest.opg)
Автор: Марія Кучерявець

В США виробники зброї побоюються, що вироблене для Києва озброєння буде незатребуваним після закінчення війни в Україні. Разом з тим виробник ПЗРК Stinger заявив про нестачу комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як інформує видання, посилаючись на заяви глав американських оборонних підприємств на зустрічі з представниками Пентагону, ті висловили побоювання щодо нарощування виробництва зброї для України.

Зокрема, вони припускають, що озброєння може виявитися незатребуваним після завершення війни і компанії не хочуть залишитися з повними складами "без гарантованого покупця".

Разом з тим, виконавчий директор Raytheon Technologies Грегорі Хейз заявив про нестачу комплектуючих для переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.

"У нас дуже обмежений запас матеріалів для виробництва Stinger. Деякі комплектуючі більше не продаються, і компанії доведеться перепроектувати частину електроніки. Raytheon Technologies зможе збільшити виробництво у 2022 році, але масштабне відновлення потужностей можливе у 2023 та 2024 роках", - пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати Америки найближчим часом нададуть Україні нову партію озброєнь, а саме Stinger, Javelin та інше обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна Росії проти України