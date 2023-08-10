RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США следят за перемещением "вагнеровцев" в Беларуси, - Госдеп

Фото: спикер Госдепа США Мэтью Миллер (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки продолжают отслеживать перемещение и действия наемников российского ЧВК "Вагнера" в Белоруссии.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В Государственном департаменте заявили, что им известно о появлении нового лагеря, который может размещать около тысячи российских наемников в Беларуси. В ведомстве подчеркивают, что США внимательно отслеживают действия и перемещения частной военной компании Пригожина.

"Как мы уже отмечали, приход этих сил в Беларусь является еще одним примером того, как Лукашенко в дальнейшем передает Кремлю возможности контроля и принятия решений вопреки интересам и желаниям белорусского народа", - заявил Миллер.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Сейчас там находится более 3,5 тысяч "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧИК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

В Альянсе заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы со стороны находящихся в Беларуси российских боевиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВагнеровцыБеларусь