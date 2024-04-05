В США произошло землетрясение. Его ощутили от Нью-Йорка до Филадельфии

По данным правоохранителей, первые колебания почвы были ощутимы около 10:30 утра по местному времени.

Из-за землетрясения прекратили свою работу международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорт Ньюарк Либерти в Нью-Джерси и аэропорт Балтимор-Вашингтон. Это необходимо для проверки состояния взлетно-посадочных полос.

Мэрия Нью-Йорка заявила, что в настоящее время в городе продолжаются проверки по поводу

Землетрясение у Тайваня

Утром в среду, 3 апреля, Тайвань встряхнул землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр толчков был зафиксирован на глубине 15,5 км у Хуаляня – города, популярного среди туристов на восточном побережье острова.

По последним данным, в результате трагедии погибли девять человек, около тысячи получили ранения.

О последствиях мощного землетрясения на Тайване – в материале РБК-Украина.

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