В США произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 10 км и на расстоянии 108 км к западу от общины Петролия, в которой проживает около 1000 человек. Сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,4 балла, которое поразило Северную Калифорнию в декабре 2022 года и произошло лишь в 5 км от побережья унесло жизни двух человек, десятки получили ранения.