В США произошло мощное землетрясение

21 мая, у побережья северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 10 км и на расстоянии 108 км к западу от общины Петролия, в которой проживает около 1000 человек. Сообщений о разрушениях или пострадавших нет.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,4 балла, которое поразило Северную Калифорнию в декабре 2022 года и произошло лишь в 5 км от побережья унесло жизни двух человек, десятки получили ранения.
Ранее, в Средиземном море у острова Крит произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера.
Также, землетрясение, магнитуда которого составила 4,8, зафиксировали в Колумбии, примерно в 75 км юго-восточнее столицы страны Боготы.
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