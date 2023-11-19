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США опровергли заявления о договоренности по прекращению огня в Секторе Газа

Иллюстративное фото: США опровергли заявления по договоренности о прекращении огня в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки отрицают, что Израиль и ХАМАС сейчас близки к соглашению при посредничестве США по паузе в боевых действиях и освобождению заложников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Twitter сообщила спикер Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

"Мы еще не достигли соглашения, но продолжаем упорно работать над тем, чтобы его достичь", - заявила она.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о возможном соглашении между Израилем и Сектором Газа, предусматривающим прекращение огня минимум на пять дней, а первые 50 или более заложников из 239 будут освобождаться партиями каждые 24 часа.

Также прекращение боевых действий якобы должно было увеличить объем гуманитарной помощи, в том числе топлива, поступающего в сектор Газа из Египта.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль надтерриторией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен удерживать военных в Секторе Газа после окончания войны.

Помимо этого ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАС в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе. Также ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАС. В них скрывались старшие командиры боевиков.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа