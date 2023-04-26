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США наблюдают за военным сотрудничеством РФ и КНДР, - Госдеп

Фото: замглавы Госдепартамента США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки уделяют пристальное внимание вероятному сотрудничеству РФ и КНДР в сфере поставок летального вооружения.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы ранее открыто говорили о поставках боеприпасов из КНДР (в Россию - ред.), поэтому мы продолжим уделять пристальное внимание этому, в частности, передаче летальной помощи из Северной Кореи", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, что по состоянию на 31 марта 2023 года США не наблюдали поставок летального вооружения из КНДР в Россию.

Однако сообщалось, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы в Северной Корее.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКНДР