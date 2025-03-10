США на переговорах хотят четко определить намерения Украины по мирному урегулированию, - Рубио

По словам Рубио, Соединенные Штаты надеются на конструктивные переговоры, которые позволят определить позицию Украины.

"Важно четко определить намерения Украины относительно мирного урегулирования, а также подтвердить, что Украина готова идти на сложные решения, так же как и россияне", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, Рубио вошел в состав американской делегации для переговоров с Украиной в Джидде. Вместе с ним в Саудовскую Аравию отправились представитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Волтц.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, завтра в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями. Ранее было известно, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию накануне этих переговоров, но участия во встрече делегаций он не будет принимать.

Как сообщил Зеленский, украинскую команду будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Глава государства подчеркнул, что со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив. Зеленский надеется, что удастся обсудить и согласовать "необходимые решения и шаги".