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США надеются на прекращение огня в Газе в ближайшие дни

Фото: советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Штаты надеются на прекращение огня в Секторе Газа в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По его словам, официальные лица, ведущие переговоры о прекращении огня в Газе, предварительно согласовали "основные контуры" соглашения.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем достичь точки, в которой будет достигнуто жесткое и окончательное соглашение по этому вопросу. Поэтому мы говорим всем, включая израильское правительство, что наша твердая позиция состоит в том, чтобы приложить все усилия для достижения этого соглашения," и тогда мы сможем двигаться дальше", - сказал Салливан.

Напомним, на днях состоялся раунд переговоров между представителями Израиля, Египта, США и Катара, выступающим посредником для Хамаса. Переговоры зашли в тупик за последние несколько недель после того, как израильские войска продвинулись дальше в Газу, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал требования Хамаса о прекращении огня "бредом".

Следующим шагом, по словам Салливана, будут переговоры Катара и Египта с Хамасом.

"Эта работа уже ведется", – сказал он.

Война Израиля с группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Египет грозит приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафу.

Последние переговоры о прекращении огня провалились две недели назад, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг в качестве "бреда" предложение ХАМАСа о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было завершиться выводом израильских войск.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников в Рамадан.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа