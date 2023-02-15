ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США не будут сотрудничать с Россией в Арктике из-за ее вторжения в Украину

Новина українською →
Среда 15 февраля 2023 22:10
США не будут сотрудничать с Россией в Арктике из-за ее вторжения в Украину Фото: Советник Госдепартамента США Дерек Шолле (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты на данный момент не видят возможности для сотрудничества с РФ по Арктике из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Госдепартамента США Дерека Шолле.

"Это важное арктическое государство, но решение РФ вторгнуться в соседнее независимое и суверенное государство сделало сотрудничество в Арктике практически невозможным в ближайшем будущем", - сказал он.

При этом Шолле отметил, что США еще до начала вторжения были озабочены действиями РФ в этом регионе. По его словам, РФ начала агрессивную программу по ремилитаризации Арктики, в том числе из-за строительства военных баз и увеличения своего ледокольного флота. Администрация Соединенных Штатов намерена возобновить работу над проектами по линии Арктического совета, не предполагающими участия России.

"Приспосабливаясь к новым условиям, навязанным нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не связанные с Россией", - сказал он.

Напомним, что Великобритания отказалась от полноценного сотрудничества с РФ по Арктике в ответ на российское вторжение в Украину.

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении большего количества банков, связанных с Россией. Также планируется усилить меры по любому уклонению от этих правил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции против России Война в Украине
NEWS
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян