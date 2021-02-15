У США створюють комісію з розслідування штурму Капітолію

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що законодавці створюють зовнішню незалежну комісію з розслідування заворушень у США . Комісія має також встановити факти і причини нападу на Капітолій.

В листі законодавцям Ненсі Пелосі зазначила, що комісія буде створена за зразком аналогічної комісії, створеної після атак 11 вересня 2001 року.

Спікер Палати представників зазначила, що група також розгляне "факти і причини, що стосуються готовності та реагування поліції Капітолія США та інших федеральних і місцевих правоохоронних органів у районі Капітолію".