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В США создают комиссию по расследованию штурма Капитолия

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 15 февраля 2021 23:27
В США создают комиссию по расследованию штурма Капитолия Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели создают внешнюю независимую комиссию по расследованию беспорядков в США. Комиссия должна также установить факты и причины нападения на Капитолий.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В письме законодателям Нэнси Пелоси отметила, что комиссия будет создана по образцу аналогичной комиссии, созданной после атак 11 сентября 2001 года.

Спикер Палаты представителей отметила, что группа также рассмотрит "факты и причины, касающиеся готовности и реагирования полиции Капитолия США и других федеральных и местных правоохранительных органов в районе Капитолия".

Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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