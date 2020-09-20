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США створили зброю, через яку заздрять Росія і Китай, - Трамп

Північна Кароліна, Неділя 20 вересня 2020 08:36
США створили зброю, через яку заздрять Росія і Китай, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати володіють унікальною зброєю. На його думку, Росія, Китай і КНДР заздрять США в цьому питанні.

Про це американський президент заявив під час виступу перед прихильниками в штаті Північна Кароліна.

"Всього за 3,5 роки при моїй адміністрації ми відновили приголомшливу потужність ЗС США... Ми створюємо і створили зброю, подібну якій цей світ ніколи не бачив... Я просто кажу вам, що президент (Росії Володимир, - ред.) Путін і голова КНР Сі Цзіньпін... Росія, Китай, КНДР, всі заздрять тому, що ми робимо", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трампу на цьому тижні надіслали пакет з отруйною речовиною - рицин. Однак пакет не дійшов до адресата, його перехопили правоохоронці.

Крім цього, раніше Трамп звинуватив Росію у викраденні даних про технології гіперзвукової зброї. Це нібито сталося при адміністрації його попередника Барака Обами.

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