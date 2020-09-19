Трампу надіслали пакунок з отрутою, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цього тижня надіслали пакунок з отруйною речовиною - рицином. Однак пакунок не дійшов до адресата, його перехопили правоохоронці.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на два джерела в правоохоронних органах.

Щоб підтвердити присутність отрути в пакунку, провели два тести. Як пояснили в CNN, всю пошту для Білого дому перевіряють на віддаленому об'єкті, перед тим як відправити до адміністрації Трампа.

Зараз цю справу ведуть Федеральне бюро розслідувань та Секретна служба.

Зазначимо, рицин - це високотоксична речовина, яку часто використовують терористи. Отруту можна використовувати у вигляді порошку, гранулах, пару чи кислоти.

При потраплянні в організм отрута викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотечу шлунку та кишечника, за якими йде відмова печінки, селезінки та нирок, а далі смерть в результаті колапсу системи кровообігу.

Нагадаємо, вже не вперше американського президента намагаються отруїти за допомогою рицину, один з випадків стався у 2018 році.