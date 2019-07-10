США планують створити військову коаліцію в Перській затоці

Влада США планує створити міжнародну коаліцію з захисту комерційного судноплавства біля берегів Ірану та Ємену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFE/RL.

Як повідомив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Джозеф Данфорд, на даний момент ця ініціатива обговорюється.

"Ми зараз співпрацюємо з низкою країн, щоб зрозуміти, чи ми можемо зібрати коаліцію, яка забезпечувала б свободу судноплавства в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках", - сказав Данфорд.

Разом з тим, він не уточнив, з якими саме країнами ведуться переговори про коаліцію.

"Я вважаю, що, ймовірно, протягом наступних кількох тижнів ми визначимо, у яких країн є політична воля, щоб підтримати цю ініціативу", - додав він.

За попередньою інформацією, держсекретар США Майк Помпео заявив, що США ініціюють створення міжнародної коаліції проти Ірану, в яку б увійшли не тільки країни Перської затоки, але і Азії, і Європи. Помпео висловив надію, що до коаліції приєднаються понад 20 країн.

Раніше повідомлялося, голова Південного командування збройних сил США Крейг Фоллер заявив про присутність в Венесуелі російського військового контингенту.

Як повідомляло РБК-Україна, у Білому домі заявили про успішні торгові переговорах з КНР. Учасники розмови обговорили можливість переговорів у форматі особистої зустрічі, проте попередили, що для досягнення угоди, яка влаштовувала б обидві сторони, все ще далеко.