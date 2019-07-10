У Білому домі заявили про успішні торгові переговори з КНР

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Сторони провели телефонну бесіду

Радник Білого дому з економіки Ларрі Кадлоу заявив, що представники США і Китаю, які очолюють торгові переговори між двома країнами, провели у вівторок "конструктивну" розмову по телефону. Про це пише "Голос Америки".

Зазначається, що в бесіді, за інформацією представника адміністрації Білого дому, брали участь торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, міністр фінансів Стівен Мнучин, віце-прем'єр КНР Лю Хе і міністр Чжун Шан.

За словами Кадлоу, розмова пройшла "дуже добре" і вийшла "конструктивною". Радник розповів, що учасники розмови обговорили можливість переговорів у форматі особистої зустрічі, проте попередив, що до досягнення угоди, яка влаштувала б обидві сторони, все ще далеко.

"Чудес не буває. Взимку і навесні було просування вперед, потім все зупинилося. Сподіваюся, ми зможемо продовжити з того місця, на якому ми зупинилися, але поки я цього не знаю", – сказав Кадлоу журналістам.

Як відомо, торговельні переговори застопорилися в травні після того, як Китай не виконав раніше дані обіцянки про внесення змін у законодавство. Так призупинення переговорів прокоментували у Білому домі.

Раніше РБК-Україна писало, що заява президента США Дональда Трампа зняти обмеження з китайської компанії Huawei за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном не є "повною амністією".